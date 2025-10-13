Pandemien im Dienst der Machtkonzentration: Die Orchestrierung von Covid-19 in der EU | Pierre Obertin

Share

To my English speaking viewers: I will release the interview with English voiceover in a little while. Or you can watch it on YouTube with English subtitles turned on:

Wieso lief die Inszenierung der Covid-19 Pandemie so reibungslos ab in der EU - ganz so wie in den USA, Kanada, Australien und anderen Ländern? Es war, als wäre das alles schon vorher geprobt und einstudiert worden.

Pierre Obertin, Autor des Substacks “Expressis Verbis”, sagte mir während unseres Interviews: “Die Sache war schon irgendwie am Laufen. Da ging es eigentlich nur noch darum, das irgendwie zu koordinieren. Und da gab es dann halt auch, wie wir jetzt erfahren haben, Kommunikationswege: da war schon geplant, wie das ablaufen sollte.”

Obertin schreibt seit 2021 über die Covid Pandemie und hinterfragt das der Weltbevölkerung vorgeschriebene offizielle Narrativ.

Er ist Luxemburger und lebt in Luxemburg. An der Technischen Universität in Kaiserslautern hat er seinen Masters Degree in angewandter Mathematik gemacht und momentan arbeitet er als Informatiklehrer.

Warum gab - und gibt es - ein weltweites Rahmenwerk, das wie ein gut geöltes Uhrwerk alle Räder, Federn und Regler bereits am richtigen Platz hatte, als im Januar 2020 der Anpfiff kam?

Ganz einfach: weil das Machtspiel bühnenreif war. Weil die entscheidungsbefugten Institutionen und deren Vertreter aus den “Fehlern” der anderen nicht ganz so glatt abgelaufenen Pandemien, wie der Schweinegrippe, gelernt hatten. Weil es zig mal geprobt worden war: in den USA (Dark Winter, Atlantic Storm, CLADE X, Event 201) wie in der EU. Generalprobe für die EU war “Blue Orchid” im Februar 2019.

In unserem Interview beschreibt Pierre die Strukturen innerhalb der EU, die über die letzten Jahrzehnte für die ganz großen geplanten Machtspiele aufgebaut und getestet wurden - wie eben die Pandemiekrise. Obertin: “Corona kam ja nicht von heute auf morgen. Das ging eigentlich schon los in den 90er Jahren. Nach dem Ende des Kalten Krieges musste irgendwie was Neues kommen. Und dann ging es ja auch los in den 90er Jahren mit dem Klima. Das Thema Klima kam und eben auch das andere Thema: ansteckende Krankheiten. Die sollten wieder kommen.”

Bei der Schweinegrippe 2010, da klappte es noch nicht so ganz. Aber zehn Jahre später war es dann soweit: Vorhang auf für Corona. Und die Rolle der Bevölkerung? Zuschauen, Eintauchen in das Märchen, “dispense disbelief”, Beifall klatschen und immer wieder den Arm hinhalten für regelmäßige “Schutzspritzen.”

Dass es hier im Namen der “Gesundheitssicherheit” in Wirklichkeit um die Entmachtung der eigenen Bevölkerung ging, das war 2020 vielen nicht klar.

Beim zweitenmal wird es wohl nicht ganz so glatt über die Bühne gehen.

KAPITEL

[00:00] Einführung, Vorstellung von Pierre und Thema des Interviews

[00:44] Pierre über seine Artikel, beruflicher Hintergrund und Covid-Fokus

[01:56] Warum waren die EU-Krisenreaktionen so einheitlich?

[04:04] Historische Entwicklung des EU-Gesundheitsrahmens seit den 1990ern

[06:50] Schweinegrippe als Vorlauf und EU-Krisendokumente

[09:27] Wissenschaft und Krisenkommunikation: Wer entscheidet?

[13:13] Militär und Security Services: Ausnahmezustand und EU-Koordination

[15:09] Pandemiepläne, der Einfluss des Imperial College London

[19:36] Die Voraussagen und Publikationen zur Pandemie

[21:11] Epidemie-Definitionen und erste Covid-Entwicklungen in Europa

[22:37] Lockdown until vaccine: Rolle der Impfstoffentwicklung

[25:51] Medizinische Versorgung, Remdesivir und Kontrollpolitik

[28:56] Politische Struktur der EU: Von der Leyen und Kommissions-Mechanismen

[31:14] Ursula von der Leyen und Berateraffäre

[32:26] Gemeinsamer Impfstoffeinkauf und parlamentarische Machtlosigkeit

[34:46] Entscheidungsstrukturen und Einfluss einzelner Kommissare

[37:12] Stella Kyriakides: Verantwortung für Health and Food Safety

[38:31] EMA, Zulassungsdruck und Skandal-Dokumente

[42:55] DG Health, Unterbehörden, Kernfunktionen der Pandemiepolitik

[45:58] EU Advisory Panel: Zusammensetzung und Einfluss

[51:16] Interessen, Gain of Function und Vernetzungen im Panel

[57:03] Entscheidungsträger und Machtverhältnisse im Panel

[01:00:02] Panel-Meetings ab März 2020 und Schulschließungen

[01:04:47] Rolle des ECDC und Umsetzung politischer Entscheidungen als “Wissenschaft”

[01:11:32] Italien als Lockdown-Testfall

[01:12:46] Kontrolle des Narrativs, Angst vor Widerstand der Bevölkerung

[01:15:23] Lockdown-Beschlüsse, Exit-Strategien und “Lines to take”-Dokumente

[01:16:25] EU-Rahmen für Lockdowns und Einfluss auf Einzelstaaten

[01:33:48] Autoritäre Kommunikationsmechanismen, “Lines to Take”

[01:39:52] mRNA-Impfungen: Übersterblichkeit und gesellschaftliche Folgen

[01:41:18] Gesellschaftliche Stimmung und Impfkritik in Europa

[01:43:06] Ausblick: Digitale ID, Global Public Private Partnerships

[01:44:21] Fazit und Abschied

